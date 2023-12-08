Паскуаль рассказал, когда вернётся на паркет Захаров, который не играл практически год

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль сообщил, когда атакующий защитник сине-бело-голубых Денис Захаров вернётся на паркет после травмы, из-за которой баскетболист не выступал с 10 января 2023 года.

«Сегодня Земский не был с командой, потому что почувствовал недомогание в последний момент, у него поднялась температура, он не смог поучаствовать. Поэтому мы внесли в заявку Дениса. Он уже около 15 дней тренируется с командой, но у него была серьёзная травма.

Но да, он в последней стадии восстановления, мы очень рады этому. Он через многое прошёл, и мы тоже без него прошли через это. Он отличный парень, и эта травма выбила его надолго. Он почти готов, в следующих играх он выйдет на паркет», – приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».

Напомним, на данный момент «Зенит» занимает второе место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024. Команда из Санкт-Петербурга провела 15 матчей, в которых одержала 11 побед. В последнем матче клуб с берегов Невы победил екатеринбургский «Уралмаш» со счётом 61:59.