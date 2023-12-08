Александр Секулич рассказал, как действовать «Локомотиву», чтобы победить МБА

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с московской МБА.

«Во-первых, в МБА собраны отличные российские игроки, и, что ещё опаснее – они сильны не только индивидуально, но и играют к качественный командный баскетбол. Если они ловят ритм, хорошо делятся мячом в нападении, создавая себе свободные броски – проблемы с ними возникают у любой команды чемпионата.

Поэтому наша главная задача – не позволить этому случиться, разрушить их командную игру. И второе – наша команда, пожалуй, как никто другой понимает, в какой ситуации сейчас находится соперник. После четырёх поражений подряд они сделают всё, чтобы в домашних стенах прервать эту серию. Мы сами были в их шкуре на старте чемпионата, поэтому знаем, что ждать. Самое главное – выйти на матч с желанием и страстью победить большей, чем у наших оппонентов», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Отметим, что в последнем матче «Локомотив-Кубань» уступил пермской «Парме» со счётом 67:73. На данный момент команда из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ уже встречался с МБА. Клуб из Краснодара победил со счётом 79:71.

Напомним, «Локомотив-Кубань» занял второе место в сезоне-2022/2023, уступив в финале Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счётом 1-4.

Матч между «Локомотивом-Кубань» и МБА пройдёт в Москве в субботу, 9 декабря. Начало игры намечено на 19:30 мск.