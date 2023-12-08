Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АСВЕЛ — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Александр Секулич рассказал, как действовать «Локомотиву», чтобы победить МБА

Александр Секулич рассказал, как действовать «Локомотиву», чтобы победить МБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич поделился ожиданиями от матча с московской МБА.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Во-первых, в МБА собраны отличные российские игроки, и, что ещё опаснее – они сильны не только индивидуально, но и играют к качественный командный баскетбол. Если они ловят ритм, хорошо делятся мячом в нападении, создавая себе свободные броски – проблемы с ними возникают у любой команды чемпионата.

Поэтому наша главная задача – не позволить этому случиться, разрушить их командную игру. И второе – наша команда, пожалуй, как никто другой понимает, в какой ситуации сейчас находится соперник. После четырёх поражений подряд они сделают всё, чтобы в домашних стенах прервать эту серию. Мы сами были в их шкуре на старте чемпионата, поэтому знаем, что ждать. Самое главное – выйти на матч с желанием и страстью победить большей, чем у наших оппонентов», – приводит слова Секулича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Отметим, что в последнем матче «Локомотив-Кубань» уступил пермской «Парме» со счётом 67:73. На данный момент команда из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ уже встречался с МБА. Клуб из Краснодара победил со счётом 79:71.

Напомним, «Локомотив-Кубань» занял второе место в сезоне-2022/2023, уступив в финале Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счётом 1-4.

Матч между «Локомотивом-Кубань» и МБА пройдёт в Москве в субботу, 9 декабря. Начало игры намечено на 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android