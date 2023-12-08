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Мэджик Джонсон отреагировал на необыкновенный рекорд Леброна Джеймса

Мэджик Джонсон отреагировал на необыкновенный рекорд Леброна Джеймса
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Мэджик Джонсон отреагировал на необыкновенный статистический рекорд форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

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«Еще одно доминирующее выступление Леброна Джеймса сегодня вечером, впервые в его карьере он набрал 30 очков за 25 минут!» – написал Джонсон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Джеймс в матче с «Нью-Орлеаном» набрал 30 очков, совершил пять подборов и отдал пять результативных передач. Тем самым 38-летний Леброн стал первым игроком в лиге, который достиг подобных показателей за 23 минуты или менее.

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Нью-Орлеан» со счётом 133:89. Клуб из Калифорнии вышел в финал внутрисезонного турнира.

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