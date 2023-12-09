«Барселона» дома обыграла «Фенербахче» в матче 13-го тура Евролиги

8 декабря состоялся матч 13-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 89:81.

Старт матча получился довольно ровным для обеих команд, но по итогу первой четверти «Фенербахче» оказался сильнее со счётом 19:16. Вторая десятиминутка также ушла в актив гостей из Турции – 31:22. Итоговый результат первой половины – 50:38 в пользу «Фенербахче».

Вторая половина матча началась с уверенных действий «Барселоны», которая полностью вернулась в игру, победив соперника со счётом 25:14 в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке сине-гранатовые действовали слаженно и выиграли у «Фенербахче» с результатом 26:17.