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«Барселона» дома обыграла «Фенербахче» в матче 13-го тура Евролиги

«Барселона» дома обыграла «Фенербахче» в матче 13-го тура Евролиги
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8 декабря состоялся матч 13-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 89:81.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Старт матча получился довольно ровным для обеих команд, но по итогу первой четверти «Фенербахче» оказался сильнее со счётом 19:16. Вторая десятиминутка также ушла в актив гостей из Турции – 31:22. Итоговый результат первой половины – 50:38 в пользу «Фенербахче».

Вторая половина матча началась с уверенных действий «Барселоны», которая полностью вернулась в игру, победив соперника со счётом 25:14 в третьей четверти. В заключительном игровом отрезке сине-гранатовые действовали слаженно и выиграли у «Фенербахче» с результатом 26:17.

Евролига . Регулярный чемпионат. 13-й тур
08 декабря 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
89 : 81
Фенербахче
Стамбул, Турция
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Sarr
Фенербахче: Мотли, Уилбекин, Шанлы, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Пьерр, Гудурич, Дорси, Калатес, Мадар, Sestina
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