«Филадельфия» переиграла дома «Атланту», Джоэл Эмбиид набрал 38 очков

В ночь с 8 на 9 декабря мск на арене филадельфийского «Веллс Фарго Центра» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Атлантой Хоукс». Матч завершился победой хозяев площадки со счётом 125:114.

Баскетболисты «Филадельфии» смогли создать задел в 12 очков в свою пользу после первой четверти (35:23), но полностью растеряли своё преимущество во второй, уступив шесть очков к большому перерыву. Третью четверть хозяева поля выиграли с гандикапом в семь очков, и к финишному периоду соперники пришли практически на равных — 93:92 в пользу «Сиксерс».

В четвёртой четверти команда из Пенсильвании оказалась сильнее, обеспечив себе итоговый перевес +11. Самым результативным игроком матча стал центровой, действующий MVP Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», набравший 38 очков, 14 подборов и четыре блок-шота.