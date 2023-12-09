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«Филадельфия» переиграла дома «Атланту», Джоэл Эмбиид набрал 38 очков

«Филадельфия» переиграла дома «Атланту», Джоэл Эмбиид набрал 38 очков
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В ночь с 8 на 9 декабря мск на арене филадельфийского «Веллс Фарго Центра» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА между «Филадельфией Сиксерс» и «Атлантой Хоукс». Матч завершился победой хозяев площадки со счётом 125:114.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Баскетболисты «Филадельфии» смогли создать задел в 12 очков в свою пользу после первой четверти (35:23), но полностью растеряли своё преимущество во второй, уступив шесть очков к большому перерыву. Третью четверть хозяева поля выиграли с гандикапом в семь очков, и к финишному периоду соперники пришли практически на равных — 93:92 в пользу «Сиксерс».

В четвёртой четверти команда из Пенсильвании оказалась сильнее, обеспечив себе итоговый перевес +11. Самым результативным игроком матча стал центровой, действующий MVP Джоэл Эмбиид из «Филадельфии», набравший 38 очков, 14 подборов и четыре блок-шота.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Макси - 30, Мелтон - 15, Харрис - 13, Убре - 11, Батюм - 8, Беверли - 5, Моррис - 3, Рид - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз, Ковингтон
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Мюррей - 20, Богданович - 20, Бей - 16, Капела - 15, Оконгву - 7, Форрест - 6, Миллз - 3, Мэттьюз - 3, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
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