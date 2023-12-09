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«Оклахома-Сити» обыграла «Голден Стэйт» в овертайме, уступая 14 очков по ходу матча

«Оклахома-Сити» обыграла «Голден Стэйт» в овертайме, уступая 14 очков по ходу матча
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В ночь с 8 на 9 декабря мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла на площадке оклахомского «Пэйком Центра» и завершилась со счётом 138:136 ОТ в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Стартовая четверть осталась за гостями с перевесом в 11 очков — 28:19 в пользу «Уорриорз». По ходу второй четверти преимущество «Голден Стэйт» доходило до 14 очков, но хозяева площадки смогли вернуться в игру. К большому перерыву отставание «Тандер» составило 6 очков, а к заключительной четверти «Оклахома» была впереди с гандикапом +5.

Упорная борьба в концовке матча привела к равенству по итогам 48 минут и овертайму, в котором со счётом 20:18 сильнее оказались баскетболисты «Оклахомы».

Самым результативным игроком матча стал Гилджес-Александер Шей («Оклахома-сити»), набравший 38 очков. Стефен Карри («Голден Стэйт») набрал 34 очка и стал лучшим в составе своей команды.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 136
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 28, Холмгрен - 21, Дорт - 16, Уоллес - 10, Гидди - 9, Уиггинс - 9, Джо - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Покушевски, Манн, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Куминга - 24, Томпсон - 22, Подзиемски - 12, Уиггинс - 12, Грин - 12, Шарич - 11, Луни - 5, Джозеф - 2, Муди - 2, Джексон-Дэвис
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