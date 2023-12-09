«Оклахома-Сити» обыграла «Голден Стэйт» в овертайме, уступая 14 очков по ходу матча

В ночь с 8 на 9 декабря мск состоялся матч регулярного чемпионата НБА «Оклахома-Сити Тандер» — «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча прошла на площадке оклахомского «Пэйком Центра» и завершилась со счётом 138:136 ОТ в пользу хозяев.

Стартовая четверть осталась за гостями с перевесом в 11 очков — 28:19 в пользу «Уорриорз». По ходу второй четверти преимущество «Голден Стэйт» доходило до 14 очков, но хозяева площадки смогли вернуться в игру. К большому перерыву отставание «Тандер» составило 6 очков, а к заключительной четверти «Оклахома» была впереди с гандикапом +5.

Упорная борьба в концовке матча привела к равенству по итогам 48 минут и овертайму, в котором со счётом 20:18 сильнее оказались баскетболисты «Оклахомы».

Самым результативным игроком матча стал Гилджес-Александер Шей («Оклахома-сити»), набравший 38 очков. Стефен Карри («Голден Стэйт») набрал 34 очка и стал лучшим в составе своей команды.