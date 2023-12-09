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Все результаты игрового дня НБА 9 декабря

Все результаты игрового дня НБА 9 декабря
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Сегодня, 9 декабря, состоялись 13 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

Результаты игрового дня НБА 9 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» – 119:116;
«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 138:136 (ОТ);
«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» – 123:91;
«Сан-Антонио Спёрс» – «Чикаго Буллз» – 112:121;
«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» – 125:114;
«Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» – 106:114;
«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 99:111;
«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» – 124:97;
«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 106:114;
«Бостон Селтикс» – «Нью-Йорк Никс» – 133:123;
«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 103:127;
«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Клипперс» –103:117;
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Даллас Маверикс» – 112:125.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
119 : 116
Торонто Рэпторс
Торонто
Шарлотт Хорнетс: Хэйворд - 24, Бриджес - 22, Розир - 21, Миллер - 20, Ричардс - 15, Вашингтон - 11, Уильямс - 4, Смит - 2, Болл, Букнайт, Макгауэнс, Маледон, Блэк, Тор
Торонто Рэпторс: Барнс - 31, Сиакам - 25, Ачиува - 17, Ануноби - 11, Буше - 9, Пёлтль - 8, Флинн - 8, Шрёдер - 7, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер, Трент-мл.
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 136
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 28, Холмгрен - 21, Дорт - 16, Уоллес - 10, Гидди - 9, Уиггинс - 9, Джо - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Покушевски, Манн, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Куминга - 24, Томпсон - 22, Подзиемски - 12, Уиггинс - 12, Грин - 12, Шарич - 11, Луни - 5, Джозеф - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Пол, Джексон-Дэвис
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
123 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Орландо Мэджик: Вагнер - 27, Банкеро - 24, Энтони - 16, Битадзе - 13, Харрис - 11, Блэк - 6, Хьюстан - 6, Инглс - 6, Ховард - 6, Вагнер - 4, Океке - 2, Скофилд - 2
Детройт Пистонс: Каннингем - 21, Хейз - 16, Бёркс - 14, Багли III - 9, Богданович - 9, Айви - 8, Томпсон - 5, Сассер - 4, Стюарт - 3, Уайзмен - 2, Ливерс, Нокс, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
112 : 121
Чикаго Буллз
Чикаго
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Джонсон - 20, Джонс - 18, Коллинс - 12, Васселл - 11, Брэнэм - 10, Макдермотт - 9, Осман - 7, Сохан - 4, Грэм, Уэсли, Барлоу, Бэсси, Шампани, Мамукелашвили
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Вучевич - 21, Дерозан - 20, Уильямс - 20, Крэйг - 16, Драммонд - 7, Карузо - 4, Досунму - 4, Картер - 3, Филлипс - 2, Терри, Тэйлор
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 38, Макси - 30, Мелтон - 15, Харрис - 13, Убре - 11, Батюм - 8, Беверли - 5, Моррис - 3, Рид - 2, Мартин, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз, Ковингтон
Атланта Хоукс: Хантер - 24, Мюррей - 20, Богданович - 20, Бей - 16, Капела - 15, Оконгву - 7, Форрест - 6, Миллз - 3, Мэттьюз - 3, Гриффин, Фернанду, Мэтьюз
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
106 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Денвер Наггетс: Йокич - 23, Маррей - 21, Портер - 20, Колдуэлл-Поуп - 14, Уотсон - 13, Джексон - 6, Гордон - 3, Браун - 2, Джордан - 2, Холидэй - 2, Строутер, Тайсон, Ннаджи, Пикетт
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Грин - 25, Шенгюн - 17, Брукс - 16, Смит II - 9, Холидей - 8, Тэйт - 5, Грин - 5, Исон - 3, Уильямс, Баллок, Марьянович
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
99 : 111
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Майами Хит: Ричардсон - 17, Лоури - 17, Батлер - 16, Мартин - 15, Жакез-мл. - 14, Лав - 14, Робинсон - 5, Робинсон - 1, Йович, Кэйн, Суидер, Брайант
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 27, Гарлэнд - 18, Ньянг - 13, Страс - 11, Меррилл - 9, Окоро - 9, Портер - 8, Аллен - 6, Томпсон - 5, Уэйд - 5, Мобли, Джонс
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
124 : 97
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бруклин Нетс: Бриджес - 21, Томас - 17, Шарп - 15, Динвидди - 14, О'Нил - 13, Клэкстон - 13, Уотфорд - 8, Джайлс - 8, Финни-Смит - 8, Джонсон - 7, Смит, Уокер
Вашингтон Уизардс: Кузма - 17, Авдия - 15, Джонс - 14, Кулибали - 11, Пул - 8, Мускала - 8, Кисперт - 7, Батлер - 5, Галлинари - 4, Гэффорд - 3, Оморуи - 3, Гилл - 2, Болдуин Мл., Бернард
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
106 : 114
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Финикс Санз: Букер - 28, Гордон - 19, Нуркич - 15, Мету - 10, Ватанабэ - 9, Гудвин - 8, Ойбанкс - 8, Бэйтс-Диоп - 5, Ли - 4, Окоги, Бол, Литтл
Сакраменто Кингз: Фокс - 34, Сабонис - 15, Везенков - 14, Монк - 13, Мюррэй - 13, Эллис - 10, Барнс - 9, Лайлз - 5, Хаертер - 1, Макги, Дуарте, Митчелл, Эдвардс
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
133 : 123
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Уайт - 30, Тейтум - 25, Порзингис - 21, Браун - 17, Холидэй - 16, Хорфорд - 14, Притчард - 5, Корнет - 4, Хозер - 1, Бриссетт, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс, Кета
Нью-Йорк Никс: Барретт - 23, Брансон - 23, Рэндл - 20, Куикли - 17, Гримс - 13, Робинсон - 10, Дивинченцо - 6, Харт - 6, Хартенштайн - 5, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Симс, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
103 : 127
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 21, Бейн - 16, Родди - 13, Тиллман - 12, Альдама - 9, Ноуэлл - 8, Роуз - 6, Лофтон Мл. - 5, Уильямс Мл. - 4, Уильямс - 4, Кончар - 3, Бийомбо - 2, Гильярд
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Браун - 20, Конли - 19, Милтон - 17, Гобер - 16, Александер-Уолкер - 14, Рид - 10, Андерсон - 7, Эдвардс, Маклафлин, Мур, Гарза
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
103 : 117
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Юта Джаз: Коллинс - 20, Джордж - 15, Хортон-Такер - 15, Секстон - 13, Олиник - 13, Фонтеккио - 8, Кесслер - 8, Кларксон - 6, Агбаджи - 5, Хендрикс, Данн, Саманич, Юртсевен
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 41, Джордж - 20, Зубац - 18, Харден - 12, Мэнн - 10, Пауэлл - 10, Уэстбрук - 5, Браун - 1, Хиланд, Коффи, Такер
НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
112 : 125
Даллас Маверикс
Даллас
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 30, Шарп - 24, Камара - 14, Хендерсон - 10, Рит - 10, Уокер - 10, Тибулл - 9, Мюррэй - 5, Мэйс, Браун, Минайя, Баджи, Рупер
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Экзам - 23, Хардуэй-младший - 20, Джонс - 14, Ирвинг - 11, Лайвли - 10, Карри - 7, Пауэлл - 4, Лоусон - 2, Моррис - 2, Харди, Проспер, Холмс
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