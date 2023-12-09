Все результаты игрового дня НБА 9 декабря

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Сегодня, 9 декабря, состоялись 13 матчей в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Предлагаем вам ознакомиться с результатами прошедших игр.

Результаты игрового дня НБА 9 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» – «Торонто Рэпторс» – 119:116;

«Оклахома-Сити Тандер» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 138:136 (ОТ);

«Орландо Мэджик» – «Детройт Пистонс» – 123:91;

«Сан-Антонио Спёрс» – «Чикаго Буллз» – 112:121;

«Филадельфия Сиксерс» – «Атланта Хоукс» – 125:114;

«Денвер Наггетс» – «Хьюстон Рокетс» – 106:114;

«Майами Хит» – «Кливленд Кавальерс» – 99:111;

«Бруклин Нетс» – «Вашингтон Уизардс» – 124:97;

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 106:114;

«Бостон Селтикс» – «Нью-Йорк Никс» – 133:123;

«Мемфис Гриззлиз» – «Миннесота Тимбервулвз» – 103:127;

«Юта Джаз» – «Лос-Анджелес Клипперс» –103:117;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Даллас Маверикс» – 112:125.