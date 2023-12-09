Рик Карлайл высказался о долголетии Леброна Джеймса в НБА

Главный тренер «Индианы Пэйсерс» Рик Карлайл похвалил форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса и отметил его игровую форму в 38 лет.

«Леброн Джеймс всё ещё в расцвете сил. Я имею в виду, я следил за ним прошлой ночью, и его выступление было феноменальным… Кто-то только что сообщил мне эту статистику: он единственный игрок в истории НБА, который был самым молодым игроком в лиге и самым старым. Это говорит об удивительном периоде его долголетия», – сказал Карлайл на пресс-конференции после матча с «Милуоки Бакс».

Напомним, что «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» вышли в финал внутрисезонного турнира. Команды в очной встрече определят первого в истории НБА чемпиона Кубка НБА.

Все игры Кубка НБА, за исключением финала, идут в зачёт регулярного сезона. По итогам турнира будет выбран MVP соревнований, а также будет составлена символическая сборная.