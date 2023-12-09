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Бывший игрок ЦСКА Майк Джеймс стал одним из лучших бомардиров Евролиги за всё время

Бывший игрок ЦСКА Майк Джеймс стал одним из лучших бомардиров Евролиги за всё время
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Экс-игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, который сейчас выступает за французский «Монако», поднялся на третье место в списке самых результативных игроков Евролиги. Об этом сообщает Basket News.

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Евролига. Турнирная таблица

В матче с литовским «Жальгирисом» американский разыгрывающий набрал 4154 очко в своей карьере в Евролиге, тем самым обошёл известного испанского баскетболиста Хуана Карлоса Наварро, который за свою карьеру набрал 4152 очка.

Отметим, что «Монако» на выезде обыграл «Жальгирис» со счётом 83:79. Матч проходил в рамках 13-го тура Евролиги. На данный момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице европейского чемпионата.

Напомним, что возглавляет список бомбардиров Вассилис Спанулис, на счету которого 4455 очков. Разыгрывающий большую часть карьеры провёл в греческом «Олимпиакосе» и в 2013 году признавался самым ценным игроком Евролиги.

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