Претендент на MVP Халибёртон назвал своего кумира в детстве

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон назвал форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса своим кумиром детства.

«Любой ребенок, родившийся в 2000-х годах, скажут, что Леброн их любимый игрок детства. Леброн был и моим любимым игроком в детстве. Я был фанатом «Кливленда», а потом «Хит», затем снова фанатом «Кавальерс», а спустя некоторое время «Лейкерс», до тех пор, пока меня не задрафтовали. Именно так все и было.

Иметь возможность соревноваться с ним в чемпионате — это немного похоже на сборник рассказов, и это невероятно весело. Но самое замечательное в том, что ты играешь в НБА: это возможность соревноваться со своими кумирами каждую ночь», – сказал Тайриз Халибёртон на пресс-конференции перед финалом внутрисезонного турнира.

Напомним, что «Индиана Пэйсерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» вышли в финал внутрисезонного турнира. Команды в очной встрече определят первого в истории НБА чемпиона Кубка НБА. Матч пройдёт 10 декабря в 04:30 мск.