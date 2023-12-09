Гендиректор МБА рассказал, что нужно сделать клубу из Москвы для победы над «Локомотивом»

Генеральный директор московского МБА Игорь Кочарян поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом-Кубань» в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«У нас на данном этапе сезона не самый лучший период, прежде всего психологически. Потому что несколько матчей проиграли. Но всё это тоже этап развития, этап непростого сезона. Это такой момент, который, наверное, каждая команда переживает. И сейчас очень важно сохранить настрой на плотную защиту и через защиту вернуть себе психологическую уверенность в нападении.

Мы сейчас больше отталкиваемся от своего психологического состояния, от того, насколько можем держать удар. И важно в разные периоды карьеры и отрезки сезона выдержать натиск и давление. Посмотрим, как нам удастся справиться с этим давлением», – приводит слова Кочаряна «Матч ТВ».

Напомним, что МБА проиграл четыре матча кряду в Единой лиге ВТБ. Это худшая серия поражений для московского клуба в сезоне-2023/2024.

Отметим, что в последнем матче «Локомотив-Кубань» уступил пермской «Парме» со счётом 67:73. На данный момент команда из Краснодара занимает четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ уже встречался с МБА. Клуб из Краснодара победил со счётом 79:71. «Локомотив-Кубань» занял второе место в сезоне-2022/2023, уступив в финале Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счётом 1-4.