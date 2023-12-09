Леброн Джеймс побил рекорд для ветеранов в НБА

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс побил рекорд бывшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации Винса Картера для баскетболистов, которые проводят 21-й сезон в лиге.

По данным StatMuse 38-летний Джеймс обновил рекорд Картера по количеству очков, подборов и передач в сумме для игроков в 21-м сезоне в НБА. Показатель Леброна теперь равняется 843 баллам, в свою очередь Картер остановился на отметке – 843. Третье место занимает легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки – 566.

При этом «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграли лишь 23 матча в регулярном чемпионате НБА и у клуба остаётся в запасе 59 игр.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индиана Пэйсерс» вышли в финал внутрисезонного турнира. Команды в очной встрече определят первого в истории НБА чемпиона Кубка НБА. Матч пройдёт 10 декабря и начнётся в 4:30 мск.