Джейлен Браун прокомментировал своё первое удаление в карьере

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун прокомментировал своё первое в карьере удаление, произошедшее в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Нью-Йорк Никс».

«Я всегда думал, что моё первое удаление в карьере будет чем-то более захватывающим. Парни дрались, их швыряли на землю. А меня удалили из-за какого-то чересчур эмоционального рефери, у которого был плохой день.

Что меня больше всего расстраивает, так это то, что я должен был получить свои долбаные деньги», – сказал Браун на пресс-конференции после матча с «Нью-Йорком».

Отметим, что «Бостон» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорком» со счётом 133:123.

Напомним, Браун за 7:19 до конца основного времени нарушил правила на разыгрывающем «Нью-Йорка» Иммануэле Куикли. После этого защитник «Бостона» неоднократно пытался оспорить судейское решение, за что и получил два персональных замечания подряд.