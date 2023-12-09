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«Надоело об этом говорить». Стефен Карри – о кризисе «Голден Стэйт»

«Надоело об этом говорить». Стефен Карри – о кризисе «Голден Стэйт»
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на мнение, что его клуб переживает не самые лучшие времена в Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. турнирная таблица

«Я не знаю, чувак. Надо придумать, как перестать об этом говорить и осуществить это. Или ты войдёшь в новый год с теми же проблемами… Мне как-то надоело об этом говорить», – сказал Карри на пресс-коференции после матча с «Оклахомой-Сити Тандер».

Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА. Команда стартовала в сезоне-2023/2024 с шести побед в восьми матчах. Но затем проиграла очень много игр, опустившись ниже зоны плей-ин.

Напомним, что в последнем матче «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Оклахоме» со счётом 136:138.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 136
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 28, Холмгрен - 21, Дорт - 16, Уоллес - 10, Гидди - 9, Уиггинс - 9, Джо - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Покушевски, Манн, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Куминга - 24, Томпсон - 22, Подзиемски - 12, Уиггинс - 12, Грин - 12, Шарич - 11, Луни - 5, Джозеф - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Пол, Джексон-Дэвис
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