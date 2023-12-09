«Надоело об этом говорить». Стефен Карри – о кризисе «Голден Стэйт»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на мнение, что его клуб переживает не самые лучшие времена в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Я не знаю, чувак. Надо придумать, как перестать об этом говорить и осуществить это. Или ты войдёшь в новый год с теми же проблемами… Мне как-то надоело об этом говорить», – сказал Карри на пресс-коференции после матча с «Оклахомой-Сити Тандер».

Отметим, что на данный момент «Голден Стэйт» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата НБА. Команда стартовала в сезоне-2023/2024 с шести побед в восьми матчах. Но затем проиграла очень много игр, опустившись ниже зоны плей-ин.

Напомним, что в последнем матче «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Оклахоме» со счётом 136:138.