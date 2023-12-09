Эксперт рассказал, чем Леброн Джеймс помог НБА

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как Леброн Джеймс помог Национальной баскетбольной ассоциации с продвижением внутрисезнного турнира.

«По сути, Леброн задаёт тон всей НБА, который важен для внутрисезонного турнира. И, честно говоря, он делает подарок всей лиге. Потому что его игра и выход в финал турнира потенциально помогают НБА продать эту вещь. Забудьте о $ 500 тыс., они пытаются продать этот турнир за $ 1 млрд… Если они это сделают, каждый игрок НБА сразу же почувствует это. Например, в ближайшие два года.

Он задал тон, что этот турнир важен. И умные игроки НБА знают, что с точки зрения бизнеса умение продать это важно, и Леброн задал тон. И НБА, которая уже в долгу перед ним. Огромный долг, он должен ему ещё один»», – приводит слова Уиндхорста The Ringer.