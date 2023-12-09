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Эксперт рассказал, чем Леброн Джеймс помог НБА

Эксперт рассказал, чем Леброн Джеймс помог НБА
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Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст рассказал, как Леброн Джеймс помог Национальной баскетбольной ассоциации с продвижением внутрисезнного турнира.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«По сути, Леброн задаёт тон всей НБА, который важен для внутрисезонного турнира. И, честно говоря, он делает подарок всей лиге. Потому что его игра и выход в финал турнира потенциально помогают НБА продать эту вещь. Забудьте о $ 500 тыс., они пытаются продать этот турнир за $ 1 млрд… Если они это сделают, каждый игрок НБА сразу же почувствует это. Например, в ближайшие два года.

Он задал тон, что этот турнир важен. И умные игроки НБА знают, что с точки зрения бизнеса умение продать это важно, и Леброн задал тон. И НБА, которая уже в долгу перед ним. Огромный долг, он должен ему ещё один»», – приводит слова Уиндхорста The Ringer.

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