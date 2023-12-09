Майк Браун — о Филипе Петрушеве: у него всё получится в «Олимпиакосе»

Главный тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун прокомментировал переход тяжёлого форварда Филипа Петрушева в греческий «Олимпиакос».

«Он пробыл с нами недолго, но я думаю, что «Олимпиакос» получил молодого игрока, у которого, похоже, много опыта. Он играл за сборную Сербии, он сыграл во многих важных матчах. Очевидно, что у него была возможность выступать в НБА с парой разных команд, и он обладает определёнными навыками. Я думаю, у него всё получится», – приводит слова Майка Брауна SDNA.

В прошлом сезоне 23-летний Петрушев выступал за сербскую «Црвену Звезду» в Евролиге. Баскетболист набирал в среднем 10,7 очка и 5,2 подбора за игру.

Отметим, что на данный момент «Олимпиакос» занимает седьмое место в регулярном чемпионате Евролиги. В последнем матче греческий клуб обыграл мюнхенскую «Баварию» со счётом 77:69.

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