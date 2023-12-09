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Дрэймонд Грин восторженно высказался об игроках «Оклахомы»

Дрэймонд Грин восторженно высказался об игроках «Оклахомы»
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, удалённый по ходу игры регулярного сезона НБА с «Оклахома-Сити Тандер», выразил уважение молодым талантам команды соперника канадцу Шею Гилджес-Александеру и задрафтованному под вторым номером в 2022 году Чету Холмгрену.

«У них невероятный игрок впереди в лице Шея. Чет, возможно, станет талантом поколения, а у Джейлена Уильямса одна из самых впечатляющих техник владения мячом», — приводит слова Грина Clutch Points.

В игре, прошедшей 9 декабря, «Оклахома» одержала победу над «Уорриорз» в овертайме (138:136). Гилджес-Александер, Холмгрен и Джейлен Уильямс на троих набрали 87 из 138 очков команды. Следующий матч «Оклахоме» предстоит провести с «Ютой Джаз» в ночь на 12 декабря.

НБА - регулярный чемпионат
09 декабря 2023, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
138 : 136
ОТ
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 38, Уильямс - 28, Холмгрен - 21, Дорт - 16, Уоллес - 10, Гидди - 9, Уиггинс - 9, Джо - 5, Уильямс - 2, Уильямс, Дав. Бертанс, Дженг, Покушевски, Манн, Мицич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 34, Куминга - 24, Томпсон - 22, Подзиемски - 12, Уиггинс - 12, Грин - 12, Шарич - 11, Луни - 5, Джозеф - 2, Муди - 2, Пэйтон II, Пол, Джексон-Дэвис
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