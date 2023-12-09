Дрэймонд Грин восторженно высказался об игроках «Оклахомы»

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, удалённый по ходу игры регулярного сезона НБА с «Оклахома-Сити Тандер», выразил уважение молодым талантам команды соперника канадцу Шею Гилджес-Александеру и задрафтованному под вторым номером в 2022 году Чету Холмгрену.

«У них невероятный игрок впереди в лице Шея. Чет, возможно, станет талантом поколения, а у Джейлена Уильямса одна из самых впечатляющих техник владения мячом», — приводит слова Грина Clutch Points.

В игре, прошедшей 9 декабря, «Оклахома» одержала победу над «Уорриорз» в овертайме (138:136). Гилджес-Александер, Холмгрен и Джейлен Уильямс на троих набрали 87 из 138 очков команды. Следующий матч «Оклахоме» предстоит провести с «Ютой Джаз» в ночь на 12 декабря.