Вембаньяма установил очередной рекорд НБА

В ночь на 9 декабря состоялась очередная игра регулярного сезона НБА, в которой «Сан-Антонио Спёрс» принимал на своей площадке «Чикаго Буллз». Несмотря на домашнее поражение со счётом 121:112, 19-летнему центровому «Спёрс» Виктору Вембаньяме покорился очередной рекорд — француз стал самым молодым игроком, который набрал более 20 очков и совершил более 20 подборов за игру.

«На самом деле для меня это не имеет значения», — ответил Вембаньяма на послематчевой пресс-конференции на вопрос об историческом достижении.

Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта, однако подписание юного таланта не помогло команде улучшить положение в лиге. Как и в прошлом сезоне, «Сан-Антонио» замыкает турнирную таблицу Западной конференции.