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Секулич — о победе над МБА: ключевой стала вторая четверть

Секулич — о победе над МБА: ключевой стала вторая четверть
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Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич высказался о выездной игре своих подопечных с МБА, в которой им удалось одержать уверенную победу со счётом 80:66.

«Мы приехали за победой. У нас был план, и большую часть матча мы выполняли его достаточно чётко. Вторая четверть оказалась ключевой, когда мы вынудили соперника много ошибаться, забили много лёгких мячей и создали отрыв в счёте. Мы победили команду, которая играла с большим желанием. Здорово, что после сложного переезда мы смогли показать хорошую игру и бились, преодолев обстоятельства. С этой площадки очень непросто увезти победу, и я доволен результатом.

В начале заключительной четверти мы потеряли фокус и позволили сопернику сократить отставание. Надо было завести свою команду, показать, что надо внести коррективы в игру. К счастью, это получилось», — приводит слова Секулича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
66 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА: Хоменко, Голдырев, Касаткин, Барашков, Минченко, Трушкин, Воронов, Шейко, Лопатин, Валиев, Якушин, Коновалов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Квитковских, Морган, Ведищев, Емченко
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