Секулич — о победе над МБА: ключевой стала вторая четверть

Главный тренер баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Александр Секулич высказался о выездной игре своих подопечных с МБА, в которой им удалось одержать уверенную победу со счётом 80:66.

«Мы приехали за победой. У нас был план, и большую часть матча мы выполняли его достаточно чётко. Вторая четверть оказалась ключевой, когда мы вынудили соперника много ошибаться, забили много лёгких мячей и создали отрыв в счёте. Мы победили команду, которая играла с большим желанием. Здорово, что после сложного переезда мы смогли показать хорошую игру и бились, преодолев обстоятельства. С этой площадки очень непросто увезти победу, и я доволен результатом.

В начале заключительной четверти мы потеряли фокус и позволили сопернику сократить отставание. Надо было завести свою команду, показать, что надо внести коррективы в игру. К счастью, это получилось», — приводит слова Секулича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».