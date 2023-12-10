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Тренер МБА назвал главную проблему команды после поражения от «Локомотива-Кубань»

Тренер МБА назвал главную проблему команды после поражения от «Локомотива-Кубань»
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Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв высказался о поражении команды в домашней игре с «Локомотивом-Кубань» (66:80) и заявил, что главная проблема команды заключается в реализации бросков.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Несмотря на результат, не могу упрекнуть парней в отсутствии желания или самоотдачи. Мы неплохо выглядели в защите, бились, но, к сожалению, наша проблема – это реализация. Смазали много бросков, причём открытых бросков, появляется какая-то пелена. Набирать 12 или 13 очков за четверть против таких команд и рассчитывать на какой-то положительный результат невозможно. Желание есть, надеюсь, придут и попадания», — приводит слова Карасёва официальный сайт ПБК МБА.

После 16 игр, в которых МБА одержала лишь пять побед, она занимает 12-е место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» с 10 победами в 16 играх расположился на четвёртом месте.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
66 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА: Минченко - 18, Касаткин - 14, Воронов - 9, Якушин - 6, Лопатин - 5, Коновалов - 5, Хоменко - 4, Барашков - 2, Шейко - 2, Валиев - 1, Голдырев, Трушкин
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Емченко - 16, Мартюк - 10, Бэрфорд - 9, Уайт - 9, Щербенев - 5, Елатонцев - 4, Узинский - 4, Квитковских - 3, Ведищев - 2, Темиров - 1, Морган
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