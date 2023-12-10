Тренер МБА назвал главную проблему команды после поражения от «Локомотива-Кубань»

Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв высказался о поражении команды в домашней игре с «Локомотивом-Кубань» (66:80) и заявил, что главная проблема команды заключается в реализации бросков.

«Несмотря на результат, не могу упрекнуть парней в отсутствии желания или самоотдачи. Мы неплохо выглядели в защите, бились, но, к сожалению, наша проблема – это реализация. Смазали много бросков, причём открытых бросков, появляется какая-то пелена. Набирать 12 или 13 очков за четверть против таких команд и рассчитывать на какой-то положительный результат невозможно. Желание есть, надеюсь, придут и попадания», — приводит слова Карасёва официальный сайт ПБК МБА.

После 16 игр, в которых МБА одержала лишь пять побед, она занимает 12-е место в Единой лиге ВТБ. «Локомотив-Кубань» с 10 победами в 16 играх расположился на четвёртом месте.