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Игрок МБА, оформивший дабл-дабл в игре с «Локо», объяснил причины домашнего поражения

Игрок МБА, оформивший дабл-дабл в игре с «Локо», объяснил причины домашнего поражения
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Центровой московского баскетбольного клуба МБА Евгений Минченко поделился мнением о том, что помешало его команде противостоять «Локомотиву-Кубань» в домашней игре Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 80:66 в пользу гостей.

«Показывали агрессию и желание в защите, что можно увидеть по количеству фолов – просто где-то желание перехлёстывало и нарушали правила. Все хотели победить, где-то не попали свои броски, в этом и кроется причина. Считаю, что игра была довольно равная. В защите выглядели неплохо, но нужно исправлять процент. Впереди – «Зенит». Будем работать. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Вы – наша движущая сила, наш шестой игрок, и вместе мы прорвёмся через всё», — приводит слова Минченко официальный сайт ПБК МБА.

В игре с «Локо» Минченко стал лучшим бомбардиром среди обеих команд, набрав 18 очков, а также совершив 10 подборов.

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09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
66 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА: Минченко - 18, Касаткин - 14, Воронов - 9, Якушин - 6, Лопатин - 5, Коновалов - 5, Хоменко - 4, Барашков - 2, Шейко - 2, Валиев - 1, Голдырев, Трушкин
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Емченко - 16, Мартюк - 10, Бэрфорд - 9, Уайт - 9, Щербенев - 5, Елатонцев - 4, Узинский - 4, Квитковских - 3, Ведищев - 2, Темиров - 1, Морган
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