Игрок МБА, оформивший дабл-дабл в игре с «Локо», объяснил причины домашнего поражения

Центровой московского баскетбольного клуба МБА Евгений Минченко поделился мнением о том, что помешало его команде противостоять «Локомотиву-Кубань» в домашней игре Единой лиги ВТБ. Игра завершилась со счётом 80:66 в пользу гостей.

«Показывали агрессию и желание в защите, что можно увидеть по количеству фолов – просто где-то желание перехлёстывало и нарушали правила. Все хотели победить, где-то не попали свои броски, в этом и кроется причина. Считаю, что игра была довольно равная. В защите выглядели неплохо, но нужно исправлять процент. Впереди – «Зенит». Будем работать. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Вы – наша движущая сила, наш шестой игрок, и вместе мы прорвёмся через всё», — приводит слова Минченко официальный сайт ПБК МБА.

В игре с «Локо» Минченко стал лучшим бомбардиром среди обеих команд, набрав 18 очков, а также совершив 10 подборов.