Кевин Лав не исключил возвращения в «Кливленд» до конца карьеры

Тяжёлый форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», американский ветеран Кевин Лав, проводящий дебютный сезон за команду, не исключил возвращения в «Кливленд Кавальерс», сообщает издание Cleveland Plain Dealer.

По словам Лава, он «определённо готов вернуться и завершить карьеру» в составе «Кливленда». Напомним, в феврале 2023 года Лав и «Кавальерс» договорились о выкупе контракта игрока. После этого клуб объявил, что в будущем выведет из обращения номер «0», под которым выступал американец.

Кевину Лаву 35 лет. Баскетболист дебютировал в НБА в 2008 году и до 2014-го выступал за «Миннесоту Тимбервулвз». Лав является чемпионом НБА 2016 года, а также четырёхкратным участником Матча всех звёзд.