«Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира НБА

В ночь с 9 на 10 декабря мск на паркете «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе состоялся финальный матч первого внутрисезонного турнира НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индианой Пэйсерс». Чемпионское звание завоевали «Лейкерс», одержавшие победу со счётом 123:109.

На старте игры «Пейсерс» вырвались вперёд на три очка, но баскетболисты «Лос-Анджелеса» перехватили инициативу и уже к концу первой четверти выигрывали «+5». Вторая четверть завершилась вничью, в третьей «Лейкерс» удалось немного увеличить своё преимущество. Решающим стал заключительный период, в котором клуб с тихоокеанского побережья ещё больше нарастил свой отрыв.

Самым результативным игроком финального матча стал Энтони Дэвис («Лос-Анджелес»), набравший 41 очко. Ранее на пути к финалу «Лейкерс» обыграли «Финикс Санз» (106:103) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89).