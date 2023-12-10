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Леброн Джеймс — MVP первого в истории внутрисезонного турнира НБА

Леброн Джеймс — MVP первого в истории внутрисезонного турнира НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс объявлен самым ценным игроком первого в истории внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

При этом Леброн становился самым результативным игроком полуфинального матча «Лейкерс» против «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89), в котором он набрал 30 очков, выполнил пять подборов и отдал восемь результативных передач, а также четвертьфинальной игры с «Финикс Санз» (106:103) — 31 очко, восемь подборов и 11 передач.

Чемпионство «Лейкерс»:
«Лейкерс» обыграли «Индиану» и стали первыми чемпионами внутрисезонного турнира НБА
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