Леброн Джеймс: после победы в турнире первый вопрос парней был про призовые

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», MVP первого в истории внутрисезонного турнира НБА Леброн Джеймс рассказал, что спросили у него молодые партнёры по команде сразу после завершения финального матча, в котором «Лейкерс» со счётом 123:109 обыграли «Индиану Пэйсерс».

«Первый вопрос, который они задали мне, когда я вышел с паркета, был таким: „Итак, когда мы получим наши деньги?“ Я такой: «Я не знаю!» — приводит слова Леброна ESPN.

В ночь с 9 на 10 декабря мск «Лос-Анджелес Лейкерс» стал первым в истории чемпионом внутрисезонного турнира НБА после победы над «Индианой» в финальной встрече со счётом 123:109. Ранее появлялась информация, что призовые для игроков за победу в этом турнире должны составить 500 тысяч $.