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«Мы сотворили историю». Леброн Джеймс — о победе во внутрисезонном турнире НБА

«Мы сотворили историю». Леброн Джеймс — о победе во внутрисезонном турнире НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал завоевание клубом из Калифорнии первого в истории внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мы сотворили историю. Каждый раз, когда вы находитесь на правильной стороне истории, вы должны забрать её в свои руки… Первый трофей внутрисезонного турнира принадлежит «Лос-Анджелес Лейкерс». Этот рекорд никогда не будет превзойдён. Никогда», — приводит слова Джеймса Clutch Points в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, что «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

При этом Джеймс стал самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА.

Награда для Леброна:
Леброн Джеймс — MVP первого в истории внутрисезонного турнира НБА
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