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Дреймонд Грин отреагировал на победу «Лейкерс» в первом в истории Кубке НБА

Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на завоевание «Лос-Анджелес Лейкерс» первого в истории трофея внутрисезнного турнира Национальной баскетбольной ассоциации.

«Какое удовольствие наблюдать, как «Лейкерс» выиграли внутрисезонный турнир НБА», — написал Грин в социальной сети X (ранее Twitter).

Также Грин прикрепил к своему сообщению смайлик козла. Тем самым намекая на то, что Леброн Джеймс является лучшим игроком в истории (Greatest Of All Time — GOAT).

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.