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Леброн Джеймс дал совет Энтони Дэвису в финале внутрисезонного турнира НБА

Леброн Джеймс дал совет Энтони Дэвису в финале внутрисезонного турнира НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посоветовал напарнику по команде Энтони Дэвису как переиграть центрового «Индианы Пэйсерс» Майлза Тёрнера в финале внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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«Сделай ещё один удар мячом об пол. Он пытается блокировать броски, поэтому он хочет создать пространство, и когда вы встречаетесь на паркете, сделай ещё один удар, сначала постарайся отодвинуть его — это уменьшит его рост», — сказал Леброн во время прямого эфира.

Напомним, что «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

При этом 38-летний Джеймс стал самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА.

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