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Эмил Райкович поделился мнением о матче ЦСКА с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Эмил Райкович поделился мнением о матче ЦСКА с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением насчёт предстоящего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Каленадрь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Зенит» — хорошо нам знакомый соперник, у них по-настоящему глубокий состав с качественными игроками. Они начали сезон с множеством травм, но теперь наконец-то вернули в строй большую часть игроков, и в последних турах показывают очень хороший баскетбол.

Для нас будет важно хорошо играть в защите при пик-н-роллах, ограничивать их созидание и контролировать подбор. Думаю, мы в хорошем ритме, поэтому постараемся защитить свою площадку и укрепить лидерство в турнирной таблице», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 14 матчах из 15 сыгранных в регулярном чемпионате турнира.

Напомним, что «Зенит» победил в последних семи матчах кряду. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь ЦСКА. Команда победила в 11 матчах из 15 сыгранных.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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