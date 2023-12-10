Эмил Райкович поделился мнением о матче ЦСКА с «Зенитом» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович поделился мнением насчёт предстоящего матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Зенит» — хорошо нам знакомый соперник, у них по-настоящему глубокий состав с качественными игроками. Они начали сезон с множеством травм, но теперь наконец-то вернули в строй большую часть игроков, и в последних турах показывают очень хороший баскетбол.

Для нас будет важно хорошо играть в защите при пик-н-роллах, ограничивать их созидание и контролировать подбор. Думаю, мы в хорошем ритме, поэтому постараемся защитить свою площадку и укрепить лидерство в турнирной таблице», — приводит слова Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы победил в 14 матчах из 15 сыгранных в регулярном чемпионате турнира.

Напомним, что «Зенит» победил в последних семи матчах кряду. Клуб из Санкт-Петербурга на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, уступая лишь ЦСКА. Команда победила в 11 матчах из 15 сыгранных.