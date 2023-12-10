Энтони Дэвис повторил достижение Элджина Бэйлора и Уилта Чемберлена в «Лейкерс»

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение легендарных игроков «озёрников» Элджина Бэйлора и Уилта Чемберлена.

30-летний Дэвис в финальном матче внутрисезонного турнира НБА с «Индианой Пэйсерс» набрал 41 очко, 20 подборов и отдал пять результативных передач. Тем самым присоединившись к Элджину Бэйлору и Уилту Чемберлену, которые до этого момента были единственными игроками в истории «Лейкерс», показывавшими такую статистику.

Отметим, что Бэйлору удавалось 13 раз завершить матч с показателями как минимум в 40 очков, 20 подборов и пять передач, а Чемберлену такое достижение покорялось дважды.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.