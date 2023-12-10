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«Зениту» нужно вернуть должок ЦСКА». Тимофей Герасимов — о матче лидеров Единой лиги ВТБ

«Зениту» нужно вернуть должок ЦСКА». Тимофей Герасимов — о матче лидеров Единой лиги ВТБ
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Атакующий защитник санкт-петербургского «Зенита» Тимофей Герасимов поделился ожиданиями от принципиального матча с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Нам необходимо вернуть должок. ЦСКА — наш первый и самый главный конкурент на пути к цели. Думаю, что мы проделали очень хорошую работу после первой очной встречи с ними. Теперь мы готовы показать свой максимум», — приводит слова Герасимова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Отметим, что на данный момент ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. Клуб из Москвы проиграл лишь в одном матче из 15 сыгранных в регулярном чемпионате турнира. В свою очередь «Зенит» занимает вторую строчку в таблице Единой лиги ВТБ, команда победила в семи матчах кряду.

Напомним, что ЦСКА ранее обыграл «Зенит» на выезде в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ со счётом 80:76. Матч между командами состоится сегодня, 10 декабря, в 13:30 мск.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
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П2
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