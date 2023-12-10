Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дарвин Хэм рассказал о пути «Лейкерс» к победе во внутрисезнном турнире НБА

Дарвин Хэм рассказал о пути «Лейкерс» к победе во внутрисезнном турнире НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мнением о пути команды к первой в истории победе во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации. При этом сравнив новый турнир от НБА с матчами плей-офф.

«Мы сыграли несколько очень напряженных баскетбольных матчей, которые были близки к атмосфере плей-офф НБА или NCAA, находясь при этом на нейтральной площадке. Мне это нравится. Это был прекрасный опыт», — сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после победы во внутрисезонном турнире.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

Момент с Леброном:
Видео
Леброн Джеймс отпраздновал победу «Лейкерс» в Кубке НБА с традиционным шампанским
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android