Дарвин Хэм рассказал о пути «Лейкерс» к победе во внутрисезнном турнире НБА

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм поделился мнением о пути команды к первой в истории победе во внутрисезонном турнире Национальной баскетбольной ассоциации. При этом сравнив новый турнир от НБА с матчами плей-офф.

«Мы сыграли несколько очень напряженных баскетбольных матчей, которые были близки к атмосфере плей-офф НБА или NCAA, находясь при этом на нейтральной площадке. Мне это нравится. Это был прекрасный опыт», — сказал Дарвин Хэм на пресс-конференции после победы во внутрисезонном турнире.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.