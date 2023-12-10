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Леброн Джеймс полон решимости создать клуб НБА в Лас-Вегасе

Леброн Джеймс полон решимости создать клуб НБА в Лас-Вегасе
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Журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс полон решимости стать владельцем команды в Лас-Вегасе, которая может появиться в НБА в ближайшем будущем.

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«ЛеБрон Джеймс регулярно встречается с консультантами по планированию потенциального расширения НБА, чтобы создать команду в Лас-Вегасе. У него очень много решимости на этот счёт», – сказа Войнаровски в эфире ESPN.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира, переиграв в финальном матче «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков матча.

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