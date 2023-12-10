Остин Риверс считает, что НБА потеряет лицо после завершения карьеры Леброна Джеймса

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс считает, что лига потеряет своё лицо после того, как лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит профессиональную карьеру.

«Мы по-прежнему полагаемся на Леброна как на лицо НБА, потому что у нас больше никого нет. Йокич этого не хочет, и у него нет для этого игры с точки зрения блеска и особенности.

Есть вещи, которые Джордан, Леброн и Коби могли бы сделать с точки зрения благоговения. У нас нет такого баскетболиста. В лиге есть хорошие игроки, но есть ли у нас талант, достойный НБА, кто-то, кто изменит игру в НБА? Сейчас в лиге такого игрока нет», – приводит слова Риверса Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира, переиграв в финальном матче «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков. 38-летний Джеймс стал самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА.