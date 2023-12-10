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Остин Риверс считает, что НБА потеряет лицо после завершения карьеры Леброна Джеймса

Остин Риверс считает, что НБА потеряет лицо после завершения карьеры Леброна Джеймса
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Риверс считает, что лига потеряет своё лицо после того, как лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс завершит профессиональную карьеру.

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«Мы по-прежнему полагаемся на Леброна как на лицо НБА, потому что у нас больше никого нет. Йокич этого не хочет, и у него нет для этого игры с точки зрения блеска и особенности.

Есть вещи, которые Джордан, Леброн и Коби могли бы сделать с точки зрения благоговения. У нас нет такого баскетболиста. В лиге есть хорошие игроки, но есть ли у нас талант, достойный НБА, кто-то, кто изменит игру в НБА? Сейчас в лиге такого игрока нет», – приводит слова Риверса Fadeaway World.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира, переиграв в финальном матче «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109, Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков. 38-летний Джеймс стал самым ценным игроком внутрисезонного турнира НБА.

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