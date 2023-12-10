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Емченко – о матче с МБА: преимущество сыграло с «Локомотивом» злую шутку

Емченко – о матче с МБА: преимущество сыграло с «Локомотивом» злую шутку
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Баскетболист краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал победу над московской МБА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Созданное в первой половине преимущество в счёте, к сожалению, сыграло злую шутку. После большого перерыва у нас отрезками пропадала должная концентрация, защита становилась мягкой, позволяли сопернику разгонять своё нападение, сами же в скорости подседали. А МБА – это соперник, который никогда не сдаётся. Они боролись до конца, пользовались любой возможностью, чтобы сократить счёт. Но концовка осталась за нами, упускать победу мы не были намерены – сами провели несколько хороших атак, остановили их в защите и довели матч до победы», – приводит слова Емченко официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Отметим, что «Локомотив-Кубань» обыграл МБА со счётом 80:66. Клуб из Краснодара на данный момент занимает четвёртое место в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда под руководством Александра Секулича проиграла только два матча из последних 11 сыграных.

Напомним, МБА уступила в пяти матчах кряду. Клуб из Москвы расположился на 12 месте таблицы Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 декабря 2023, суббота. 19:30 МСК
МБА
Москва
Окончен
66 : 80
Локомотив-Кубань
Краснодар
МБА: Минченко - 18, Касаткин - 14, Воронов - 9, Якушин - 6, Лопатин - 5, Коновалов - 5, Хоменко - 4, Барашков - 2, Шейко - 2, Валиев - 1, Голдырев, Трушкин
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 17, Емченко - 16, Мартюк - 10, Бэрфорд - 9, Уайт - 9, Щербенев - 5, Елатонцев - 4, Узинский - 4, Квитковских - 3, Ведищев - 2, Темиров - 1, Морган
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