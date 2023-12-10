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ЦСКА в овертайме обыграл «Зенит» в матче лидеров Единой лиги ВТБ

ЦСКА в овертайме обыграл «Зенит» в матче лидеров Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 10 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 104:89.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

Хозяева паркета с первых минут встречи выглядели лучше соперника — по итогам четверти ЦСКА оказался сильнее со счётом 26:21. Во втором игровом отрезке уже «Зенит» оказался сильнее армейцев, переиграв оппонента с результатом 23:20. Итог первой половины – 46:44 в пользу ЦСКА.

После большого перерыва столичный клуб сделал выводы из допущенных ранее ошибок и переиграл гостей в третьей 10-минутке со счётом 21:20. В заключительные минуты матча никто из команд не хотел проигрывать. «Зенит» за семь секунд до конца встречи сравнял счёт, выиграв четверть со счётом 18:15 и переведя игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке баскетболисты ЦСКА продемонстрировали уверенную игру и хладнокровие в ключевые моменты, выиграв со счётом 22:7.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 89
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Клюев
Зенит: Фрейзер, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Дублевич, Морман, Зубков, Курич, Хантер
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