ЦСКА в овертайме обыграл «Зенит» в матче лидеров Единой лиги ВТБ

Сегодня, 10 декабря, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Матч завершился победой ЦСКА со счётом 104:89.

Хозяева паркета с первых минут встречи выглядели лучше соперника — по итогам четверти ЦСКА оказался сильнее со счётом 26:21. Во втором игровом отрезке уже «Зенит» оказался сильнее армейцев, переиграв оппонента с результатом 23:20. Итог первой половины – 46:44 в пользу ЦСКА.

После большого перерыва столичный клуб сделал выводы из допущенных ранее ошибок и переиграл гостей в третьей 10-минутке со счётом 21:20. В заключительные минуты матча никто из команд не хотел проигрывать. «Зенит» за семь секунд до конца встречи сравнял счёт, выиграв четверть со счётом 18:15 и переведя игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке баскетболисты ЦСКА продемонстрировали уверенную игру и хладнокровие в ключевые моменты, выиграв со счётом 22:7.