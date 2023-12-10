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Эмил Райкович: если бы проиграли концовку «Зениту», меня бы уволили

Эмил Райкович: если бы проиграли концовку «Зениту», меня бы уволили
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал концовку матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ. Каленадрь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Это психологический момент. Мы отрабатываем этот элемент каждый день, каждую тренировку. Конечно, тут стоит отметить защиту «Зенита». Они очень здорово действовали в этих эпизодах. Но нам надо быть более агрессивными при получении мяча. Для тренера, когда его команда не может ввести мяч, — это худшая ситуация. Сказал ребятам в раздевалке, что если бы мы проиграли эту концовку, то меня бы уволили. В шутливой форме, но задуматься стоит», — сказал Райкович на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 89
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 28, Астапкович - 20, Джекири - 14, М'Бай - 12, Тримбл - 11, Руженцев - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Карданахишвили - 2, Михайловский, Ухов, Клюев
Зенит: Фрейзер - 21, Эртель - 18, Хантер - 17, Дублевич - 11, Морман - 7, Клименко - 4, Курич - 3, Герасимов - 2, Карасёв - 2, Вольхин - 2, Зубков - 2, Жбанов
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