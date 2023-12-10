Эмил Райкович: если бы проиграли концовку «Зениту», меня бы уволили

Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал концовку матча с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Это психологический момент. Мы отрабатываем этот элемент каждый день, каждую тренировку. Конечно, тут стоит отметить защиту «Зенита». Они очень здорово действовали в этих эпизодах. Но нам надо быть более агрессивными при получении мяча. Для тренера, когда его команда не может ввести мяч, — это худшая ситуация. Сказал ребятам в раздевалке, что если бы мы проиграли эту концовку, то меня бы уволили. В шутливой форме, но задуматься стоит», — сказал Райкович на пресс-конференции после матча с «Зенитом».

Напомним, ЦСКА одержал победу над «Зенитом» в овертайме со счётом 104:89. Московский клуб возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ. ЦСКА проиграл всего лишь один матч из 16 сыгранных в турнире.