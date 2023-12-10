Андрей Зубков — о матче с ЦСКА: в овертайме не хватило сил

Капитан «Зенита» Андрей Зубков прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104).

«Я думаю, что для болельщиков это была очень интересная игра. Мы начали неважно, так как мы не выполнили установку тренера, играли с позиции отыгрывающихся, допускали ошибки при игре «1х1», уступали в подборах, не давали энергии и не защищались так, как должны были.

После первой половины мы собрались и начали играть лучше. В концовке за пять минут до конца немного расслабились, пропустили несколько важных мячей, но в итоге довели дело до овертайма. А в овертайме не хватило сил, может, ещё что-то, может, не поверили, что можем выиграть. В общем, не справились», — приводит слова Зубкова пресс-служба «Зенита».