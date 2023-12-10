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Андрей Зубков — о матче с ЦСКА: в овертайме не хватило сил

Андрей Зубков — о матче с ЦСКА: в овертайме не хватило сил
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Капитан «Зенита» Андрей Зубков прокомментировал поражение в матче Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104).

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Я думаю, что для болельщиков это была очень интересная игра. Мы начали неважно, так как мы не выполнили установку тренера, играли с позиции отыгрывающихся, допускали ошибки при игре «1х1», уступали в подборах, не давали энергии и не защищались так, как должны были.

После первой половины мы собрались и начали играть лучше. В концовке за пять минут до конца немного расслабились, пропустили несколько важных мячей, но в итоге довели дело до овертайма. А в овертайме не хватило сил, может, ещё что-то, может, не поверили, что можем выиграть. В общем, не справились», — приводит слова Зубкова пресс-служба «Зенита».

Единая лига ВТБ . 1-й этап
10 декабря 2023, воскресенье. 13:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
104 : 89
ОТ
Зенит
Санкт-Петербург
ЦСКА: Уэйр - 28, Астапкович - 20, Джекири - 14, М'Бай - 12, Тримбл - 11, Руженцев - 6, Жан-Шарль - 6, Антонов - 5, Карданахишвили - 2, Михайловский, Ухов, Клюев
Зенит: Фрейзер - 21, Эртель - 18, Хантер - 17, Дублевич - 11, Морман - 7, Клименко - 4, Курич - 3, Герасимов - 2, Карасёв - 2, Вольхин - 2, Зубков - 2, Жбанов
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