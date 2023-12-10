Тони Паркер объяснил, почему АСВЕЛ выбрал Поццекко в качестве тренера

Президент АСВЕЛа Тони Паркер прокомментировал назначение Джанмарко Поццекко на пост главного тренера команды.

«Если честно, вариантов было не так много. Особенно в это время года. Но у меня всегда были хорошие воспоминания о нём как об игроке. Кто-то с большой энергией, очень талантливый и играющий с большим количеством эмоций. Думаю, это то, что нам было нужно в АСВЕЛе. Нам нужен был электрошок, нам нужны были перемены. Это то, что принёс Поццекко.

Наша цель — продолжать совершенствоваться. И как команда, и как организация. Я надеюсь, что новая арена поможет нам в этом направлении. Мы также будем стремиться улучшить наш бюджет и игроков, которых мы можем привлечь к соревнованиям», — приводит слова Паркера Eurohoops.