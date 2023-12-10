Тайриз Халибёртон отреагировал на сравнения Кубка НБА c NCAA

Разыгрывающий, лидер «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон дал комментарий по поводу сравнений между Кубком НБА и NCAA.

«Они переиграли нас, это расстраивает. Это забавно, потому что все говорят, что это похоже на турнир NCAA. Но там игроки выпускаются и больше не пересекаются друг с другом. У нас очередная игра уже в понедельник», — приводит слова Халибёртона The Sports Rush.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109.

Самым результативным игроком финального матча стал Энтони Дэвис («Лос-Анджелес»), набравший 41 очко. Ранее на пути к финалу «Лейкерс» обыграли «Финикс Санз» (106:103) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89).