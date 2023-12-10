Кайл Курич получил травму в конце матча с ЦСКА

Атакующий защитник «Зенита» Кайл Курич получил повреждение в конце матча Единой лиги ВТБ с ЦСКА (89:104 ОТ). Об этом рассказал главный тренер команды Хавьер Паскуаль.

«Поздравляю ЦСКА, матч получился интересным для баскетбольных болельщиков. Мы не очень хорошо начали, особенно в защите, не следовали установленным нами правилам. Тем не менее лучше играли во второй половине и смогли вернуться в игру.

Проблемой были два быстрых фола Фрейзера, но он позже вернулся на площадку и помог команде. Мы боролись, но на финише травмы получили Курич и Карасёв, у Хантера была небольшая травма, и он получил пятый фол в овертайме, у Зубкова была травма. Будем продолжать бороться, сезон длинный», — сказал Паскуаль.