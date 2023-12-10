Д'Анджело Расселл — Брюсу Брауну: сегодня рядом с тобой нет Йокича. Теперь всё по-другому

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Д’Анджело Расселл дал комментарий по поводу игрока «Индианы Пэйсерс» Брюса Брауна.

«Он весь год говорил всякую чушь. Есть что сказать? Покажи мне это на площадке. Сегодня рядом с тобой нет Йокича. Теперь всё по-другому», — приводит слова Расселла NBA Central.

Ранее Брюс Браун выступал за «Денвер Наггетс». В 2023 году вместе с командой стал чемпионом НБА.

Напомним, «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового турнира. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109.

Самым результативным игроком финального матча стал Энтони Дэвис («Лос-Анджелес»), набравший 41 очко. Ранее на пути к финалу «Лейкерс» обыграли «Финикс Санз» (106:103) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89).