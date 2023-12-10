Пашутин отреагировал на победу в упорной встрече с «Пари НН»

Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал победу команды в матче с «Пари Нижний Новгород» (74:72).

«Сегодня редкий случай, когда мы проиграли подбор. В Лиге идём на первом месте по этому компоненту, за игру обычно набираем 40-50, а сегодня всего 19. И это самый низкий показатель для нас в текущем сезоне. «Пари НН» играл высокой пятёркой, доминировал на щитах, что лишило нас лёгких мячей в быстром отрыве. Кроме того, соперник взял 14 подборов в нападении. Всё это позволило нижегородцам контролировать происходящее на паркете и играть в вязкий баскетбол.

Также хочу отметить, что мы сегодня допустили 15 потерь, что чуть меньше, чем обычно. А нижегородцы – 23. То есть проигрыш на подборе мы смогли компенсировать за счёт того, что вынуждали соперника ошибаться. А так сыграли от защиты, и уже который матч пропускаем меньше 80 очков.

Поздравляю своих ребят с победой. В Нижнем Новгороде всегда тяжело играть, с тем же ЦСКА исход матча был решён одним броском на последних секундах. Победили заслуженно, но в некоторых аспектах нужно добавлять», — приводит слова Пашутина Единая лига ВТБ.