Остин Ривз дал совет молодым игрокам, мечтающим попасть в НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз дал совет молодым баскетболистам, которые хотят построить карьеру в НБА.

«Неважно, о чём вы мечтаете, не позволяйте никому говорить вам, что это невозможно. На меня, наверное, многие смотрели косо, когда я бегал по школе и рассказывал всем, что хочу попасть в НБА», — приводит слова Ривза Clutch Points.

Напомним, в ночь с 9 на 10 декабря мск на паркете «Т-Мобайл Арены» в Лас-Вегасе состоялся финальный матч первого внутрисезонного турнира НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Индианой Пэйсерс». Чемпионское звание завоевали «Лейкерс», одержавшие победу со счётом 123:109.

Самым результативным игроком финального матча стал Энтони Дэвис («Лос-Анджелес»), набравший 41 очко. Ранее на пути к финалу «Лейкерс» обыграли «Финикс Санз» (106:103) и «Нью-Орлеан Пеликанс» (133:89).