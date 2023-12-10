Павичевич рассказал, за счёт чего его команда оказалась сильнее «Автодора»

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (98:87).

«Мы сегодня очень хорошо играли всей командой. У нас было достаточно много хороших бросков. Конечно, «Автодор» тоже был силен и доставил нам много проблем, но в финале нам повезло больше. Саратовцы пропустили много «трешек», а мы, наоборот. У нас появилось преимущество, мы его не отдали. Для нас это заслуженная победа», — приводит слова Павичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После 16 матчей регулярного чемпионата «Уралмаш» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе восемь побед при восьми поражениях. Автодор идёт 11-м — шесть побед, 10 поражений.