Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Павичевич рассказал, за счёт чего его команда оказалась сильнее «Автодора»

Павичевич рассказал, за счёт чего его команда оказалась сильнее «Автодора»
Комментарии

Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич высказался по поводу победы в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» (98:87).

«Мы сегодня очень хорошо играли всей командой. У нас было достаточно много хороших бросков. Конечно, «Автодор» тоже был силен и доставил нам много проблем, но в финале нам повезло больше. Саратовцы пропустили много «трешек», а мы, наоборот. У нас появилось преимущество, мы его не отдали. Для нас это заслуженная победа», — приводит слова Павичевича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

После 16 матчей регулярного чемпионата «Уралмаш» занимает восьмую строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своём активе восемь побед при восьми поражениях. Автодор идёт 11-м — шесть побед, 10 поражений.

Материалы по теме
Богичевич: сегодняшняя игра — одна из худших наших в чемпионате
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android