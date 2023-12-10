Анонимный участник аукциона выиграл ужин с Джерри Уэстом в $ 25 тыс.

Анонимный участник аукциона выиграл ужин с легендарным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэстом. Он выиграл лот суммой в $ 25 тыс. Об этом сообщает TMZ Sports.

Победитель получил не только ужин с Уэстом, но и два VIP-пропуска на предстоящую игру «Лос-Анджелес Клипперс».

В прошлом месяце центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в матче с «Детройт Пистонс» повторил достижение Уэста. Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА, который набирал в среднем по 30 очков, делал 10 подборов и отдавал пять передач в первых восьми играх регулярного чемпионата.

Отметим, что Адетокунбо дважды отмечался подобным статистическим рекордом: в сезоне-2017/2018 и 2022/2023. Казинсу достижение покорилось в сезоне-2017/2018, Бэйлору — 1968/1969, Уэсту — 1961/1962.