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«Хватит нести чушь». Пирс считает, что Леброн не входит в топ-5 действующих игроков НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высказал мнение о том, что лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не входит в пятёрку лучших действующих игроков НБА.

«Лука Дончич, Джокер, Эмбиид, Яннис и Тейтум. Заткнись. Пожалуйста, хватит нести эту чушь», – приводит слова Пирса Legion Hoops.

Напомним, вчера «Лейкерс» стали первыми чемпионами нового внутрисезонного турнира НБА. В финальном матче «Лос-Анджелес» переиграл «Индиану Пэйсерс» со счётом 123:109. Леброн Джеймс отметился в этой игре 24 набранными очками, 11 подборами и четырьмя результативными передачами, войдя в тройку самых результативных игроков.

Самым результативным игроком встречи стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, который набрал 41 очко. 38-летний Леброн при этом стал самым ценным игроком турнира. Каждый из баскетболистов «Лейкерс» получит по $ 500 тысяч.