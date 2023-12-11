Стало известно, когда Брэдли Бил вернётся в распоряжение «Финикса»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил, пропустивший более месяца из-за травмы спины, может вернуться в строй в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 13 декабря. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на свои источники.

Напомним, Билл повредил спину. Сообщалось, что у атакующего защитника диагностировали проблемы с межпозвоночным диском.

В нынешнем сезоне Брэдли сыграл в трёх матчах, в которых в среднем набирал 17,3 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. «Финикс» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда победила в 12 матчах и потерпела поражение в десяти.