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Стало известно, когда Брэдли Бил вернётся в распоряжение «Финикса»

Стало известно, когда Брэдли Бил вернётся в распоряжение «Финикса»
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Атакующий защитник «Финикс Санз» Брэдли Бил, пропустивший более месяца из-за травмы спины, может вернуться в строй в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз», который состоится 13 декабря. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на свои источники.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Напомним, Билл повредил спину. Сообщалось, что у атакующего защитника диагностировали проблемы с межпозвоночным диском.

В нынешнем сезоне Брэдли сыграл в трёх матчах, в которых в среднем набирал 17,3 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. «Финикс» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда победила в 12 матчах и потерпела поражение в десяти.

НБА - регулярный чемпионат
13 декабря 2023, среда. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
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