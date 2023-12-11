Кевин Дюрант обратился к Бронни Джеймсу по поводу его дебюта в NCAA

Лёгкий форвард, один из лидеров «Финикс Санз» Кевин Дюрант дал комментарий по поводу дебюта сына лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, Бронни, в игре NCAA. Бронни сыграл за университетскую команду Южной Калифорнии в матче с командой «Лонг Бич Стэйт», представляющей Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич.

«С возвращением, Бронни», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в матче с «Лонг Бич Стэйт» сын Леброна в общей сложности провёл на площадке 16 минут. За это время он набрал четыре очка, сделал три подбора и записал на свой счёт две результативные передачи. Команда Джеймса проиграла со счётом 79:84. Встреча закончилась в овертайме.