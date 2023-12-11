Леброн Джеймс опубликовал первый пост относительно дебюта сына Бронни в NCAA

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс у себя в социальных сетях поздравил своего сына Бронни с дебютом в матче NCAA. Бронни представляет университетскую команду Южной Калифорнии. Его дебют в NCAA произошёл в матче с командой «Лонг Бич Стэйт» (Калифорнийский государственный университет в Лонг-Бич).

«Не могу даже передать, насколько эмоциональным был для меня сегодняшний день! Я буквально измотан, и всё, что я могу сказать, это то, ты, Бронни, был просто невероятен

К чёрту все победы и поражения, которые ещё случатся. Ты уже достиг высшей цели, а это и есть жизнь! Горжусь тобой, малыш. Сегодня ты подарил мне больше жизни! Спасибо, я люблю тебя! Больше, чем баскетбол! Отец и сын!» — написал Леброн.